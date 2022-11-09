ترامب: خسارة الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية مستبعدة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم، إنّ الجمهوريين يقدمون أداء جيدا حتى الآن في انتخابات التجديد النصفي الأمريكي.

وأكد ترامب أنّ خسارة الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية مستبعدة، قائلا خلال كلمة ألقاها من مارالاغو بعد تقدم مبدئي للجمهوريين: «هناك من يترقب خسارتنا، وهذا قد يكون مستبعدا».

ترامب: المنافسة في أوهايو كانت على أشدها

وأشار ترامب إلى أنّ المنافسة في ولاية أوهايو كانت على أشدها، منتقدا وسائل الإعلام التي شكّكت في قدرة الجمهوريين على الفوز بالانتخابات وفقا لشبكة «العربية».

وحصد الجمهوريون 184 مقعدا بمجلس النواب وفقا لنتائج أولية للانتخابات قبل قليل، مقابل 145 للديمقراطيين، أما في مجلس الشيوخ حصد الديمقراطيون 48 مقعدا مقابل 47 للجمهوريين.

تقدم للجمهوريين فى النواب

وتجري الانتخاب على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وللسيطرة على مجلس النواب، يجب للجمهوريين الحصول على 218 مقعدا من أصل الـ435 الخاضعة للتنافس فيه.

وفى مجلس الشيوخ يحتاج الجمهوريون إلى 51 مقعدا، والديمقراطيون إلى 50 مقعدا، ولنائبة الرئيس كامالا هاريس التي تترأس جلسات المجلس حسب القانون، الصوت المرجح في حالات التعادل.