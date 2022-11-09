كل ما تريد معرفته عن الانتخابات النصفية الأمريكية.. لمن تكون الأفضيلة؟

يجري الأمريكيون، اليوم، انتخابات التجديد النصفي لمجلسي الشيوخ والنواب، للمنافسة على أغلبية الكونجرس، وهو ما سيحدد اتجاه سير العديد من القضايا والسياسات في الفترة المقبلة، وتستعرض «الوطن» أهم الأسئلة حول كل ما يتعلق بالانتخابات النصفية الأمريكية في التقرير التالي.

ماذا تعني انتخابات التجديد النصفي؟

يُطلق هذا الاسم على الانتخابات لأنّها تحدث كل عامين، وتكتسب أهمية كبرى هذه المرة، حيث لا تأتي تزامنًا مع انتخابات الرئاسة الأمريكية، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاتجاه الذي تسير نحوه سياسات البلاد.

مم يتكون الكونجرس الأمريكي؟

يتكون الكونجرس الأمريكي من مجلسي: الشيوخ (100 عضو) ، والنواب (435 عضوًا). وتمتد العضوية داخل مجلس الشيوخ لست سنوات، وينوب عن كل ولاية من الولايات الأمريكية 50 «سناتور»، ويتواجد الشيوخ في الجزء الشمالي من مبنى الكونجرس، وفي أي انتخابات نصفية، يكون ثلث المقاعد 35 مطروحًا للمنافسة الانتخابية، بينما مجلس النواب يتم انتخاب أعضائه كل سنتين، ويتواجدون داخل الجزء الجنوبي من المبنى.

ما مهام الكونجرس؟

يؤدي الكونجرس دورًا مهمًا في سن القوانين التي تتمحور حول الضرائب.

- يشارك في تعيين كبار الموظفين والقضاة في الدولة، ويمكنه الاعتراض عليها.

- للكونجرس كلمة مسموعة في وضع القوانين ومناقشتها والتصويت عليها.

- ويمكنه إجراء تعديلات على الدستور.

ما أبرز القضايا التي تؤثر على الناخبين؟

تعد قضايا الاقتصاد والتضخم والإجهاض أهم القضايا التي تؤثر على تحديد أصوات الناخبين هذا العالم، إذ تعيش سادت الولايات المتحدة موجه تضخمية، في يوليو، لم تشهدها البلاد منذ 4 عقود، إضافة إلى النظرة التشاؤمية تجاه الأوضاع الاقتصادية، في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

ومن جانب آخر، كان قرار المحكمة العليا بإلغاء حق الإجهاض على المستوى الفدرالي، وإلغاء قضية «رو ضد واد» عامل مؤثر على مجرى التصويت في الانتخابات، ليشحن الديمقراطيين ضد القرار، وخاصة النساء المؤيدات لحق الإجهاض، ودفعهم للنزول للتصويت ضد حزب بايدن الديمقراطي.

لماذا تعد الانتخابات النصفية للكونجرس بهذه الأهمية؟

بعد إعلان نتيجة الانتخابات، يقود الحزب الذي يحصل على الأغلبية في مجلسي الكونجرس اللجان المهمة في هذه المؤسسة التشريعية، وتتوقف قدرة الرئيس على إنجاز أجندته السياسية اعتمادا على سيطرة حزبه على مجلسي الكونجرس، وتتغير هذه القدرة إذا خسر أحد المجلسين، وتنحسر قدرته وتتباطأ سياساته بصورة شبه كاملة إذا خسر أغلبية المجلسين.

لمن الأفضلية تاريخيا؟

بحسب متخصصين، فإنّ الديمقراطيين لديهم احتمالات جيدة للحفاظ على أغلبية مجلس الشيوخ أو تمديدها بالفوز بمقعد أو اثنين، في حين يتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية مجلس النواب.وعادة ما يخسر حزب الرئيس الكثير من المقاعد في الانتخابات النصفية فيما يُعتبر استفتاء على إدارته لشؤون البلاد طوال عامين.

وفي ولاية ترامب، خسر الجمهوريون 41 مقعدًا بمجلس النواب بانتخابات عام 2018، وتكرر السيناريو قبل ذلك في عهد أوباما الذي خسر حزبه الديمقراطي 63 مقعدًا بمجلس النواب عام 2010. ولا يتمتع الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلا بدعم أقل من 40% من الأمريكيين، وقدرت الاستطلاعات تحقيق الجمهوريون انتصارا سهلا في الانتخابات الجارية. ويسعى الجمهوريون للسيطرة على مجلس النواب، الذي يتخذ جميع قرارات الإنفاق، وفقًا للدستور الأمريكي.

ما علاقتها بالأزمة الأوكرانية؟

في حالة فوز الجمهورين قد يؤدي ذلك إلى تقليص المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. حيث في أكتوبر المنصرم، اقترح زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي، أن الكونجرس إذا سيطر عليه الجمهوريون سيكون غير راغب بكتابة «شيك على بياض» لأوكرانيا.

وينذر التحذير الذي أطلقه الجمهوريون بتخفيض حجم المساعدات إلى أوكرانيا، وقال "مكارثي" للصحفيين "أعتقد أن الناس سيواجهون ركودا اقتصاديا، ولن يكتبوا شيكا على بياض لأوكرانيا"، في الوقت الذي يعاني فيه الأمريكيون من فواتير الكهرباء.

وفي الإطار ذاته عبر السناتور الجمهوري، جوش هاولي، عن شكوكه حول المساعدات الأوكرانية «ليست في مصلحة أمريكا» و«تسمح لأوروبا باستغلالها»، ويمثل الدعم الأمريكي لأوكرانيا، عاملًا مهمًا في التصدي للعملة العسكرية الروسية، حيث قدّم أمريكا ما قدره 52 مليار دولار منذ بدء العملية فبراير الماضي.

ما علاقة انتخابات الكونجرس النصفية بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024؟

يعمل ترامب جاهدًا من أجل فوز حزبه الجمهوري لأغلبية الكونجرس، وهو ما سيساعدك كثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، في حال قرر خوضها، وهو إلى الآن لم يعلن ذلك صراحة، ولكن أعلن عن تفجير مفاجأة الأسبوع المقبل.

اتهامات بالشيوعية والاشتراكية.. ماذا قال ترامب عن الديمقراطيين؟ في ميامي، تحدث ترامب لأكثر من ساعة، مهاجمًا الديمقراطيين لقيادتهم البلاد نحو الشيوعية، وقال ترامب للجمهور: «يريد الديمقراطيون تحويل أمريكا إلى كوبا شيوعية أو فنزويلا اشتراكية»، مضيفًا: «إلى كل أمريكي من أصل إسباني في فلوريدا وفي كل أنحاء وطننا، نرحب بكم بأذرع مفتوحة في حزبنا (الجمهوري)».

ماذا يحدث يوم الاثنين؟

- سيظهر بايدن في تجمع حاشد في ولاية ميريلاند، وهي ولاية تعتبر عادة معقلا للديمقراطيين.

- ينظم ترامب مسيرة مسائية في أوهايو لمؤلف وناقد سابق لترامب، جي دي فانس، ويفجر مفاجأة أعلن عنها اليوم.

- تتوجه السيدة الأولى جيل بايدن، إلى فرجينيا لدعم عضو الكونجرس الحالية جينيفر ويكستون.

- يتواجد منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2024، رون ديسانتيس، حاكم الجمهوري لولاية فلوريدا، في ميامي، وفق شبكة «بي بي سي».