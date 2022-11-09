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«صحة الغربية»: تقديم 52 ألف جلسة علاج طبيعي للمرضى في أكتوبر الماضي

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
03:35 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
وكيل وزارة الصحة بالغربية

وكيل وزارة الصحة بالغربية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالغربية عن تقديم 52522 جلسة علاج طبيعي إلى 26571 منتفع بالخدمة بأقسام العلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات العامة و المركزية و النوعية و وحدات و مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة خلال شهر اكتوبر 2022 وذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين تقديم الخدمات العلاجية النوعيه فى المناطق الاكثر احتياجاً بالريف المصرى ، وتفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتقديم خدمه صحيه للمرضى. 

تقديم 15524جلسات علاج طبيعي 

و أشار الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم تقديم خدمات العلاج الطبيعى لعدد 15524 متردد على مستشفيات قطاع العلاجى و مستشفيات الصدر و الحميات ، كما تم تقديم الخدمة لعدد 11047 متردد على وحدات و مراكز صحة الأسرة بقطاع الرعاية الأساسية ، مشيداً بتنامى دور العلاج الطبيعى خلال الفتره الأخيرة بمراكز و وحدات الرعاية الصحية الأولية ، حيث يبلغ عدد أقسام العلاج الطبيعى بها حاليا 31 قسم ، بالإضافة الى 13 قسم بالمستشفيات العامة و المركزية و النوعية . 

إجراء 3958 جلسة لمرضي الغسيل الكلوي 

و أكد "وكيل الوزارة" على حرص مديرية الشئون الصحية بالغربية على تقديم الخدمة بكافة المؤسسات الصحية التابعه لها ، و يشمل ذلك مرضى الغسيل الكلوى و خدمات الداخلى و العناية المتوسطه و المركزة بكافة المستشفيات،  حيث تم إجراء 3958  جلسة علاج طبيعى لمرضى الغسيل الكلوى خلال شهر أكتوبر ، كما تم اجراء 530 جلسه لمرضى الداخلى و 325 جلسه لمرضى العناية المتوسطه و المركزة خلال نفس الشهر. 

كما أشاد بالدور الهام لإدارة العلاج الطبيعى بالمديرية فى تعظيم الإستفاده من الكوارد البشرية الطبية المؤهله فى مجال العلاج الطبيعى ، و حرصهم على التدريب و التعليم الطبى المستمر ، حيث تم عقد 15 دورة تدريبية و محاضرة و ورشة عمل بمختلف مستشفيات المحافظة خلال شهر أكتوبر ، مما يساهم فى رفع كفاءة الاطقم الطبية العاملة بهذه المستشفيات ، و هو الامر الذى ينعكس ايجابياً على مستوى الخدمات المقدمه للمرضى.

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