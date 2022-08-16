بدء جلسات علاج طبيعي لسيدات يعانين من مخاطر الولادة المتكررة بالمنيا

أعلنت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا بدء أولى جلسات العلاج الطبيعي لـ14 سيدة بقرية زاوية سلطان، اللاتي يعانين من مخاطر الولادات المتكررة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلس وجامعة دراية، وتحت رعايه الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة.

مشاكل صحية بسبب الولادة المتكررة

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا أن الجلسة جرى تنظمها بحضور ماري هنري عضو المجلس للسيدات اللاتي تعانين من مشاكل صحية نتيجة الولادات المتكررة، ومن المقرر تقديم خدمة العلاج الطبيعي لـ33 سيدة مجانًا بجامعة دراية، وطبقًا لأولوية الحالة الصحية للسيدات، وتم تحديد الجلسات يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع طوال شهري أغسطس وسبتمبر ولحين شفائهن التام.

توفير وسائل المواصلات لنقل السيدات

وأضافت الدكتورة منال أبو سمرة ان الندوة الصحيه التي تقام في المنيا تأتي تماشيا مع إرادة القيادة السياسية في التوعية بمخاطر الولادات المتكررة، وأهمية المباعدة بينها وأهمية تنظيم الأسرة مع قيام الجامعة بتوفير وسيلة مواصلات انتقال مجانية ذهابًا وإيابًا لاصطحاب السيدات من مقر إقامتهن إلى الجامعة حرصًا على سلامتهن وعدم تكلفهن أية أعباء مالية.