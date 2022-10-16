«الصحة»: 65 ألف مريض غسيل كلوي.. والدولة ستدفع 4 مليارات جنيه زيادة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية من خلال وزارة الصحة، وإدارة العلاج على نفقة الدولة تقوم بدفع قيمة جلسة الغسيل الكلوي 325 جنيها للجلسة، وذلك للمراكز التي تقدم خدمة الغسيل الكلوي.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «بسبب ارتفاع الأسعار والظروف العالمية، قررت الدولة من خلال وزارة الصحة والسكان، أن تدفع مبلغا أكبر لمراكز الغسيل الكلوي، إذ بلغ هذا المبلغ 500 جنيه للجلسة».

12 جلسة غسيل كلوي في الأسبوع

تابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المريض يخضع لـ3 جلسات غسيل كلوي في الأسبوع، أي 12 جلسة في الشهر: «لدينا 65 ألف مريض يقومون بجلسات الغسيل الكلوي في مصر، منهم 54 ألفا على نفقة الدولة، والباقي يتحمله التأمين الصحي، والدولة ستتحمل زيادة ما يقرب من 4.7 مليار جنيه، حتى يحصل المواطنون على الخدمة بنفس الجودة».

المريض لن يتحمل الزيادة الجديدة

أشار إلى أن زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي من 325 جنيها إلى 500 جنيه، لا علاقة للمريض به، حيث يحصل المريض على جلسته مجانا، وتتحمل الدولة قيمة الجلسة بمراكز الغسيل، والدولة قررت أن تتحمل مبلغ يقارب 4.7 مليار جنيه سنويا، ليحصل المريض المصري على خدمة صحية مرتبطة بالغسيل الكلوي: «المريض كان يعالج على نفقة الدولة ولم يكن يدفع أي مبالغ مالية، وسيظل المريض يعالج على نفقة الدولة، وحتى تحافظ الدولة على المرضى قامت بزيادة ما تدفعه للمراكز».