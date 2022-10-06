لأول مرة.. غسيل كلوي بتقنية «HDF» مجانا للمرضى في الفيوم

أعلن مركز الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى الفيوم العام، تقديم خدمة الغسيل الكلوي بتقنية «HDF مجانًا لمرضى نفقة الدولة، وذلك كأول مركز حكومي يقدم الخدمة دون مقابل تماماً في الفيوم، وذلك من خلال 6 ماكينات «إتش دي إف»، وتستغرق الجلسة الواحدة نحو 12 ساعة لتتمكن من إزالة الجزيئات كبيرة الحجم التي لا يتم إزالتها خلال جلسة الغسيل العادية.

وتعتبر جلسات الغسيل الكلوي بتقنية «HDF» علاج تعويضي للفشل الكلوي، وتستخدم بصورة كبيرة لمرضى الكبد والقلب والشرايين التاجية، وأصحاب المشاكل الصحية المزمنة، والذبحة الصدرية، وقصور القلب.

وقال الدكتور محمد عبد الله كامل رئيس قسم الكلى بمستشفى الفيوم العام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ ماكينات الغسيل الكلوي بتقنية «HDF» تختلف عن العادية، إذ تحتاج إلى محطة تنقية عالية الكفاءة على الأقل غشائين، ولكن محطة تنقية مركز الغسيل الكلوي الجديد تضم محطة مياه بها 6 أغشية تنقية.

تشخيص أمراض الكلى مبكراً

وأفاد الدكتور محمد عبد الله، أنّ أحد أهم مميزات مركز الغسيل الكلوي الجديد، احتوائه على عيادة مختصة في الكشف المبكر عن أمراض الكلى، فضلاً عن علاج ومتابعة الحالة الصحية لمرضى الغسيل الكلوي، ومرضى القصور الكلوي المزمن، وأيضاً أمراض الكلى المناعية.

المركز تكلف 45 مليون جنيه

وأشار إلى أنّ مركز علاج الكلى الجديد، جرى افتتاحه في 21 يونيو المُنصرم بمستشفى الفيوم العام، بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون جنيه، بينها 35 مليون إنشاءات، فضلاً عن 10 ملايين أجهزة طبية، وذلك على مساحة 850 مترًا، كتبرع من مجموعة البطحاء الإماراتية، موضحاً أنّه مركز حكومي ولكنه يتفوق في خدماته على المستشفيات الخاصة.

يخدم قرابة 250 مريضًا

وأفاد رئيس قسم الكلى، أنّ المركز يخدم نحو 250 مريضًا من مرضى الفشل الكلوي في مختلف أنحاء محافظة الفيوم، وذلك من خلال 44 ماكينة غسيل كلوي حديثه بالمركز، لافتاً إلى أنّه من المستهدف خلال الفترة المُقبلة زيادة القدرة الاستيعابية لخدمة عددا أكبر من المرضى، والمساهمة في تخفيف الضغط عن مراكز الغسيل الكلوي القديمة بمستشفى التأمين الصحي، الفيوم العام، والمستشفيات المركزية.