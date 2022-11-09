محافظ المنيا: مؤتمر المناخ أكد قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ، يؤكد مكانتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وقدرتها على مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة العالمية، وفي ظل اهتمام الدولة بهذه القضية، مشيرا إلى أن محافظة المنيا، تعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030، للتحول إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة، إذ جرى وضع حجر الأساس، لإنشاء محطة طاقة شمسية جديدة لشركة «أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات»، في ظل توجُه العالم نحو الاقتصاد الأخضر، وتعظيم دوره كأحد آليات التنمية المستدامة.

مواجهة تداعيات التغيرات المناخية

أعرب محافظ المنيا، عن فخره وسعادته لاستضافة الدولة المصرية، للمؤتمر العالمي مؤتمر المناخ cop27، الذي تستمر فعالياته حتى 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، مشيدا بجهود الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنظيم المؤتمر خلال هذا العام، مؤكدا أهمية مؤتمر المناخ cop27، في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم لتحقيق خطوات جادة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، التي أصبحت أكثر خطورة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، واللواء أ. ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد.

تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتابع محافظ المنيا، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع رؤساء المراكز المستهدفة، مشددا على ضرورة تواصل الجولات الميدانية للتأكد من أن العمل يسير بخطى ثابتة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.

ووجه المحافظ، بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وبخاصة قطاعي النظافة والرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة، بالإضافة إلى الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي.

كما شدد المحافظ، على تكثيف الحملات المكبرة على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار.