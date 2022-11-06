«أنا الراقي بأخلاقي».. بطولة للكاراتيه بالمعاهد الأزهرية في المنيا

نظمت منطقة المنيا الأزهرية تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور عبدالرحمن الضوينين وكيل الأزهر، وأيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بطولة للكاراتيه للمراحل التعليمية الثلاث ضمن فعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» بهدف ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية.

بطولة كاراتيه للمراحل التعليمية الثلاث بالأزهر

وقال الدكتور أحمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، إن بطولة الكاراتيه تشمل المراحل التعليمية الثلاث، الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتقام بصالة اللياقة البدنية في محافظة المنيا ضمن فعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»، بهدف ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية وتوعية الشباب بأهمية القيم والتمسك بها ونبذ الأفكار والظواهر الدخيلة علي المجتمع وتعزيز قيم الانتماء للوطن.

فوز 5 طلاب بالمراكز الأولي والثانية

وأعلن محسن خالد، مدير عام المواد الثقافية، والشيخ إبراهيم محمود الوكيل الشرعي لمنطقة الأزهر الشريف، فوز الطلاب: محمد شعبان، إسلام طارق، أشرف عبدالمنعم أحمد، بالمركز الأول، والطالبين: أحمد هاني، محمد أحمد حسني بالمركز الثاني.

وأشرف على تنفيذ البطولة محمد صلاح، مدير إدارة رعاية الطلاب وتوجيه التربية الرياضية وإدارة المسابقات بالمنطقة، والدكتور أشرف عبدالمنعم أحمد منسق المبادرة، وحكم البطولة الكابتن وائل سيد توني.