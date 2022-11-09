تحرير 18 محضرا خلال حملات رقابية مفاجئة في أحياء الإسكندرية

شن حي المنتزة أول، برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية ومراقبة الأسواق، للتأكد من ضبط الأسعار.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 18 محضر متنوع، وعدد 7 إنذارات، وإعدام 60 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وفرض غرامات فورية تقدر بـ10 آلاف جنيه.

واستهدفت الحملة شارع «محمد نجيب، وعمر بن عبدالعزيز، و56، والعيسوي»، لعدم استغلال المواطنين، والتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار.

8 محاضر ضد التجار المتلاعبين بالأسعار

ونفذ حي المنتزة ثان، برئاسة هدي أبو كليلة، حملة مكثفة لضبط الأسعار، شملت شارع «المعهد الديني، 30 أبو خروف»، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الاجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، التأكد من ضبط الأسعار، ومدى توافر السلع كافة بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

استمرار شن الحملات الرقابية المفاجئة

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار شن الحملات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، وحتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بالأسعار.