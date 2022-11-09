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عمرو درويش: ما حدث في مؤتمر أسرة علاء عبدالفتاح يؤكد أن مصر مستهدفة

كتب:

شريف سليمان
04:19 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية

النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية

تحدث النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عما حدث في المؤتمر الذي عقدته أسرة السجين علاء عبدالفتاح، مؤكدًا أن استعداء لدولة أجنبية على مصر لا يمكن لأي مواطن مصري أن يقبل به، متابعا: «التوجيه المباشر للمجتمع الدولي من القائمين على المؤتمر الصحفي بالأمس يؤكد أن الدولة مستهدفة».

وأضاف: «أشكر كل مواطن مصري ومواطنة مصرية أرسلوا رسائل تأييد لي، وأقول لهم إن مصر بخير».

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