عمرو درويش: ما حدث في مؤتمر أسرة علاء عبدالفتاح يؤكد أن مصر مستهدفة

تحدث النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عما حدث في المؤتمر الذي عقدته أسرة السجين علاء عبدالفتاح، مؤكدًا أن استعداء لدولة أجنبية على مصر لا يمكن لأي مواطن مصري أن يقبل به، متابعا: «التوجيه المباشر للمجتمع الدولي من القائمين على المؤتمر الصحفي بالأمس يؤكد أن الدولة مستهدفة».

وأضاف: «أشكر كل مواطن مصري ومواطنة مصرية أرسلوا رسائل تأييد لي، وأقول لهم إن مصر بخير».