محافظ جنوب سيناء يتابع وضع اللمسات الأخيرة بالحديقة المركزية في شرم الشيخ

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اللمسات الأخيرة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، وذلك استعدادًا لافتتاحها غدًا الخميس.

منطقة المثلث الأخضر

وقال فودة، إن الحديقة المركزية جرى تنفيذها على مساحة 40 فدانًا بمنطقة المثلث الأخضر، وذلك في إطار جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن الحديقة المركزية تُعد المتنفس الرئيسي بمدينة شرم الشيخ، حيث تحتوي على مسارات للمشاة بطول حوالي 2500م، وأماكن للترفيه، ومسرح مكشوف لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب توافر ساحات وأماكن مخصصة لإقامة المعارض، كما تحتوي على مول تجاري، ومجمع للبنوك، ومجمع المطاعم المتنوعة، إضافة إلى وجود بحيرات مائية، وعدد من نوافير المياه، وحديقة مخصصة للأطفال، وتصل مساحة المناطق الخضراء، داخل الحديقة المركزية إلى 25 فدانًا تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشجار والنباتات والنخيل المثمر.

شاحنات بالطاقة الشمسية

وأوضح: بالإضافة إلى ذلك هناك وجود مركز شركة «شنايدر إليكتريك» للاستدامة بالحديقة، وشاحنات المحمول التي تعمل بالطاقة الشمسية والـ«واي فاي» بالحديقة المركزية، ومول تجاري ومجمع البنوك.

وأكد أنه سيتم افتتاح الحديقة غدًا الخميس بحضور الوزراء المعنيين، تزامنًا مع فعاليات مؤتمر تغير المناخ.

رافق المحافظ الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مفوض المحافظ لشؤون المحلييات، وممثلي الجهات والشركات المنفذة.