جنوب سيناء تستعد لاستقبال موسم الأمطار ببناء 450 بحيرة وسدا وقناة صناعية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول، إذ تم إنشاء 450 سدًا وبحيرة وقناة صناعية؛ استعدادا لاستقبال موسم الأمطار والسيول، بالإضافة إلى استكمال حماية وادي بعبع ونفوس والجزيرة بأبو رديس، وحماية منطقة تال بأبو زنيمة، وإنشاء بحيرة بمدينة الطور وأعمال حماية منطقة الرحبة.

دور السدود في حماية المدن

وأشار «فودة»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن السدود تهدف لحماية والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء والغاز من أخطار السيول، كما يتم الاستفادة من حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية؛ لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، بما يضمن لهم استدامة وجود الماء كمصدر للحياة نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

سد الغائب

وصرح محافظ جنوب سيناء، بأنه تم أعمال سد الغائب بطول 220 مترا وارتفاع 5.75 متر وبسعة تخزينية 750 ألف متر مكعب، طوسد وحاجز الجيبى بطول 165 مترا وعرض 115 مترا وارتفاع 6.75 متر وسعة تخزينية 750 ألف متر مكعب.

كما جرى بناء سد أبو خشيب بمدينة دهب بطول 255 مترا وعرض 56 مترا وارتفاع 6.50 متر وبسعة تخزينية 400 ألف متر مكعب، وسد زغرة الأسفل بطول 150 مترا وعرض 56 مترا وارتفاع 5 أمتار، وبسعة تخزينية 125 ألف متر مكعب.

أكد استكمال بعض أعمال الحماية على مخرج وادى وتير بمدينة نويبع، ومنطقة المزينة المتمثلة في حاجز وبحيرة وحاجز الصاعدة، مشيرًا إلى أن طول البحيرة الصناعية يبلغ 165 مترا وعرض 115 مترا وبسعة تخزينية 200 ألف متر مكعب.

وأشار اللواء خالد فودة إلى دور سد وادى العاط فى حماية منطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ ويصل ارتفاعه إلى 24 مترا بسعة تخزينية 1.60 مليون متر مكعب.

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