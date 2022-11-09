وفود قمة المناخ COP27 تزور متحف شرم الشيخ

استقبل متحف شرم الشيخ، اليوم، عددا من الوفود المشاركة بالمؤتمر، وهم رئيس دولة جزر القمر، وحرمه، والوفد المرافق لهما، وحرم رئيس وزراء جزر البهاما، على هامش وجودهم بمدينة شرم الشيخ لحضور مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27، وكان في استقبالهم المهندسة ميريام إدوارد المشرف العام على المتحف.

مقتنيات أثرية أمام وفود COP27

واصطحب محمد حسانين، مدير المتحف، الوفود الرسمية في جولة داخل قاعات المتحف، حيث شرح تاريخ المتحف وما يضمّه من مقتنيات أثرية.

وأجرى الضيوف زيارة إلى المعرض المؤقت المقام حاليا بالمتحف تحت عنوان «مصر وإرثها البيئي»، الذي يلقي الضوء من خلال ما يضمه من قطع أثرية على اهتمام المصري القديم بالبيئة ودوره في الحفاظ عليها.

وأعرب الضيوف عن انبهارهم بفكرة المعرض، وما وصل إليه المصري القديم من وعي، وعلم أهله بإجراءات من شأنها الحفاظ على البيئة، وكيف أن نهر النيل كان بمثابة شريان الحياة.