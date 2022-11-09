مباحثات مشتركة بين مصر وأمريكا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع جيفري بيات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة والوفد المرافق له، بحضور هشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، على هامش المشاركة في فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ COP 27.

الاجتماع ناقش استخدام الكربون والهيدروجين الأخضر

أكد الملا أن المباحثات تناولت عدداً من الموضوعات الهامة المرتبطة بكافة مجالات الطاقة، التي أصبحت تستحوذ على اهتمام كثير من دول العالم، كما تم استعراض العلاقات المصرية الأمريكية في مجالات البترول وسبل دعمها والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون في ضوء الحوار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة في عام 2019 بحضور وزير الطاقة الأمريكي، بهدف التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطاقة خاصة في مجالات تعزيز تجارة الطاقة واستخدام الكربون وتخزينه والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.

خفض الانبعاثات في صناعة البترول

وأضاف الملا أن التعاون بين مصر وأمريكا يسير بخطوات جيدة، وأن هناك دعم من المؤسسات والشركات الأمريكية العاملة في مصر، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع غرفة التجارة الأمريكية، مشيراً إلى أن هناك دعما كبيرا من أمريكا لوضع خارطة طريق لخفض انبعاثات الميثان تكون قابلة للتنفيذ الفعلي، وهذا ما سوف يتم مناقشته ضمن الموضوعات التي ستعرض في اليوم المخصص لإزالة الكربون المقرر عقده في 11 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات قمة المناخ، كما سيتم إلقاء الضوء على جهود خفض الانبعاثات في صناعة البترول والغاز المصرية ، موضحاً أن هناك شراكة استراتيجية وعلاقات جيدة مع الشركات الأمريكية للتعاون في مجالا خفض الانبعاثات، منوهاً أنه يتم حالياً دراسة تنفيذ أفضل التكنولوجيات لالتقاط وتخزين واستخدام الكربون في مصر، بالإضافة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات التي حققت نجاحاً والمضي قدماً لضمان تنفيذ مشروعات ناجحة، لافتاً إلى أن بعض الشركات ستعرض تجاربها في مصر خلال اليوم المخصص بإزالة الكربون.

أبدى الملا تقديره للدعم الأمريكي لفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في عام 2018، الذي أصبح يُمثل الملاذ الأمن لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الغاز المكتشف بالمنطقة وتوفير كميات كبيرة للتصدير وهو ما تجسد في الاتفاقية الموقعة مؤخراً تحت مظلة المنتدي.

كما تم خلال المباحثات استعراض عمل الشركات الأمريكية التي تعمل في مصر حالياً في مختلف مجالات أشطة صناعة البترول والغاز، حيث أوضح الملا أن هناك فرصا واعدة للشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج بالإضافة إلى مجالات تحسين كفاءة الطاقة.

جيفري: تعاون بين مصر وأمريكا في مجالات الطاقة

من جانبه، أوضح جيفري أن هناك تعاوناً كبيراً بين مصر وأمريكا في عدة مجالات من أهمها قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن مصر لديها مقومات كبيرة لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، وتمتلك إمكانيات هائلة وفرص جيدة للتوسع في كافة مجالات الطاقة، مشيداً بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذي يمثل منظومة متكاملة للتعاون بين الدول المجاورة وتعظيم الاستفادة من الموارد الغازية والبنية التحتية بالمنطقة، مشيراً إلى أن هناك تحدياً كبيراً خلال الـ 3 أو 4 سنوات القادمة في توفير مصادر الطاقة ، قائلاً سعدت عندما شاهدت سفن الغاز المصرية تصل إلى أوروبا، لافتاً إلى رغبة بلاده في التوسع في مجالات الطاقة المتجددة في مصر ومشروعات التقاط وتخزين الكربون في أنشطة الغاز والذي بدوره سيوفر مزيد من كميات الغاز، كما أبدى اهتمام أمريكا بالدور الكبير لمنتدي غاز شرق المتوسط ، في ظل أهميته المتزايدة بالمنطقة والعالم.