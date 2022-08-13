القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع بروتوكول التعاون للاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إذ وقع على البروتوكول اللواء بكر محمد البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس أحمد السعيد المشرف العام على إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة البترول والثروة المعدنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة، بما يؤهل الجهاز الإداري بالدولة للارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المُقدّمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن وتنفيذ رؤية مصر 2030.

ويهدف البروتوكول إلى تحديد أسلوب تجميع الاحتياجات الفنية من الشبكة الوطنية المُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة التي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية مُتطورة وتوفر الخدمات المتكاملة للاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة بما يتماشى مع الخدمات التي يقدّمها قطاع البترول والثروة المعدنية بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات، بالإضافة إلى العمليات والتشغيل طبقاً للمقاييس العالمية.

يأتي ذلك في إطار حرص كل الجهات المعنية على تحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ الشبكة وتحقيق أهدافها الرئيسية خاصة جاهزية واستعداد وسرعة استجابة أجهزة الدولة طبقاً للمعمول به عالميًا لتوفير حياة كريمة للمواطنين.