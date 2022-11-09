أهمية يوم التمويل ضمن فعاليات COP 27.. ركيزة أساسية للتحول للاقتصاد الأخضر

التمويل هو العنوان الأبرز لفعاليات اليوم الرابع من مؤتمر قمة المناخ، على أرض مدينة شرم الشيخ الخضراء، بحضور عدد من رؤساء الدول من مختلف أنحاء العالم، لتنفيذ إجراءات مواجهة التغير المناخي، الذي بدأ يوم 6 نوفمبر ويستمر حتى 18 من الشهر الجاري، بحضور وزراء مالية عدد من الدول ورؤساء مؤسسات مالية بالدول الإقليمية ومديري مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ.

فعاليات يوم التمويل

الجلسة الأولى في فعاليات يوم التمويل كانت تحت عنوان: «تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة»، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شدد خلال كلمته على أهمية الموارد المالية لمواجهة التغير المناخي: «الجهود والوعود التي تم تقديمها خلال سنوات لم تكن كافية، سواء كمًا أو كيفًا، خاصة وأن الدول الإفريقية تواجه تحديات ضخمة بصفة خاصة الأزمة المالية، لذا يجب توفير الموارد المالية لمواجهة التغير المناخي».

أهمية يوم التمويل

ومن جانبه تحدث الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، عن أهمية يوم التمويل، الذي جاء ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ يقول إن التمويل هو الركيزة الأساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بصفة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، تأتي مهمته من أن كل المؤتمرات بالمناخ السابقة والتنفيذ الفعلي لها تأخرت فيه الدول الكبرى، وطرح الصندوق 100 مليون دولار ولم يحصل منه تأثير حتى الآن، هناك مناطق مثل كينيا عانت من التصحر، الإسكندرية مهددة بالغرق والدلتا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الرئيس السيسي قال إنه سيكون هناك إلزام لتلك الدول للالتزام بقدر المستطاع بالمبلغ، والهدف هو تمويل للدول النامية للتكيف مع التغير المناخ: «محتاجين تمويل للتكيف مع التغيرات المناخية، كما أنه ترجمة للالتزامات المالية لفرص استثمارية بالقارة الأفريقية في ظل التشابك نتيجة جائحة كورونا، بخلاف القدرة على المساهمة في جعل القارة أكثر قدرة على التوسع في المشروعات الخضراء».