البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية للإسكندرية.. يرقي كهنة ويكرم الطلبة المتفوقين

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى مقر كرسيه في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم، ليبدأ زيارة رعوية تستمر ليومين والتي تشهد تكريم 120 من أوائل الجامعات والثانوية العامة وذوي الهمم.

البابا يترأس اجتماعا في الكاتدرائية المرقسية

وقال القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي، إن البابا تواضروس الثاني يترأس اجتماعه الأسبوعي من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم والتي يقدم فيها عظته الأسبوعية.

موعد تكريم أوائل الإسكندرية بيد البابا تواضروس

واضاف الوكيل البابوي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر تكريم أوائل المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعية والحاصلين على الدراسات العليا والمتفوقين من ذوي القدرات الخاصة في الإسكندرية خلال اجتماع اليوم، بعدما أجروا الخدام مراجعة الأوراق واختيار الأوائل مستحقي التكريم والبالغ عددهم 120 فردًا، والذي تصدره قطاع المنتزه بنسبة 60%.

ترقية كهنة الإسكندرية إلى القمصية

وأوضح أن البابا تواضروس يترأس في اليوم التالي صلوات القداس الإلهي حيث سيتم ترقية عدد من آباء كهنة الكنائس في الإسكندرية من رتبة القس إلى القمصية.

وشهد محيط الكاتدرائية المرقسية تشديد أمني مكثف، فيما نظمت كشافة الكنيسة عمليات الدخول والخروج من أجل تكريم الطلاب بشكل أمثل.