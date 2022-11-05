رئيس جامعة عين شمس: البابا تواضروس ساعد في عبور سفينة الوطن لبر الأمان

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، حفل توقيع كتاب «البابا تواضروس الثاني.. سنوات من المحبة لله والوطن»، بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وعدد من المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما حضر أيضًا من الجامعة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مصر قوية وقادرة على تخطي كل الصعاب فى ظل أزمات يشهدها العالم

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمود المتينى عن سعادته بهذا الكتاب وما يضمه، مقدما الشكر للبابا على دعمه للوطن وسط الأزمات، مؤكدا أن مصر قوية وقادرة على تخطي كل الصعاب فى ظل أزمات يشهدها العالم، موضحَا أن البابا تواضروس الثاني رمز وطني، ساعد بحكمته للعبور بسفينة الوطن بسلام في فترة كانت مليئة بالتحديات.

ويتناول كتاب البابا تواضروس الثاني «سنوات من المحبة لله والوطن»، تفاصيل ما حدث في مصر وكذلك الرحلة البابوية مع أسرته، حيث استغرقت الإعلامية شيرين عبد الخالق 3 سنوات وهي تسجل مع البابا تواضروس كواليس السنوات العشر التي أمضاها في منصب البابا للكنيسة المصرية.

كيف وقفت الكنيسة المصرية والأزهر الشريف لحماية الوطن

وشهد النقاش حوارا مفتوحا بين الحضور وقداسة البابا تواضروس الثاني ومحطات في حياته، وما مرت به من مصر وكيف وقفت الكنيسة المصرية والأزهر الشريف حائط صد لحماية الوطن ضد أى مؤامرات بدون تفرقة.

الكتاب حررته الإعلامية شيرين عبد الخالق، وكتب مقدمته المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.