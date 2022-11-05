البابا تواضروس يستقبل ماجدة الرومي: نقدم الصلاة لشعب لبنان الشقيق

أجرت الفنانة ماجدة الرومي زيارة إلى تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يرافقها الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وبحضور القمص كيرلس والأنبا بيشوي سكرتير البابا، واثنان من سكرتارية البابا.

ماجدة الرومي تزور البابا تواضروس الثاني

وأضافت الرومي، في بيان صادر عنه: كانت مناسبة سعيدة جدا لأنها الذكرى العاشرة للقرعة الهيكلية لاختيار قداسته لمنصب الباباوية خليفة مار مرقس كاروز الديار المصرية.

وتناول اللقاء دور الفن الهادف في خدمة المجتمع العربي والدولي، وأشاد البابا تواضروس بالعلاقة الوطيدة بين مصر ولبنان، معبرا عن اهتمام الكنيسة المصرية بما يحدث في هذا البلد الشقيق وتقديم الصلاة للشعب اللبناني، من أجل أن يحلّ السلام في لبنان والشرق الأوسط والعالم أجمع.

البابا يهدي ماجدة الرومي كتابا عن زيارة العائلة المقدسة

كما عبّرت ماجدة الرومي عن عشقها وحبّها لمصر وشعبها الأصيل والذي يتحلّى بروح الضيافة والكرم. وفي ختام اللقاء، أهدى البابا كلا من ماجدة الرومي والأب بطرس دانيال، كتابا عن زيارة العائلة المقدسة لمصر بعدّة لغات ومدّعم بمجموعة صور رائعة أيقونة لزيارة العائلة المقدسة لمصر، متمنياً للجميع رسالة مثمرة في المجتمع.