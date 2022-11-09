اليوم.. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من الإسكندرية

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، العظة الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وتبث العظة من خلال القنوات الفضائية المسيحية ومن خلال البث المباشر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا يحذر من الدعوات الهدامة

وحذر البابا خلال العظة الماضية من الدعوات الهدامة، مؤكدا أنها لا تجد آذانا صاغية لها على الإطلاق، مشددًا على أن المهم هو سلامة الوطن وسلامة المجتمع.

كما أوضح البابا خلال العظة الماضية تفاصيل اجتماع البطاركة الذي استضافته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، ووصفه بأنه كان اجتماعا طيبا وتطرق النقاش فيه إلى موضوعات كثيرة، كما أشار البابا خلال العظة إلى أساليب التربية المرفوضة.

وبدأ البابا تواضروس الثاني السلسلة التعليمية الجديدة «قاموس الزيجة»، منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث تُعد تلك السلسلة ثاني السلاسل التعليمية الخاصة بالأسرة المسيحية، وذلك بالتزامن مع إطلاق عام «أسرتي مقدسة»، الذي جاء كتوصية من المجمع المقدس للكنيسة في يونيو الماضي.

البابا شنودة أول من يعتمد العظة كطقس كنسي

يذكر أن البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117، يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم، كما أدخل الكنيسة علم الوعظ وأهتم به.

ذكرى الميلاد الـ70 للبابا تواضروس

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الأيام الماضية بذكرى ميلاد البابا تواضروس الـ70 وذكرى القرعة الهيكلية العاشرة، وقدمت الإيبارشيات المختلفة التهنئة للبابا بهذه المناسبة.