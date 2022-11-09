جامعة طنطا تدعم قمة المناخ بزراعة 1500 شجرة في قرى محافظة الغربية

أعلنت جامعة طنطا، زراعة 1500 شجرة خلال العام الجاري، في قرى محافظة الغربية، ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، لمواجهة التغيرات المناخية، وبالتزامن مع قمة المناخ في شرم الشيخ COP27، من أجل زيادة نسبة المساحات الخضراء، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

زراعة 50 شجرة في كل قافلة طبية

من جانبه، قال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجامعة في الآونة الأخيرة، حرصت على زراعة وغرس ما يقرب من 50 شجرة مع كل قافلة طبية، داخل أي قرية، مشددًا على أن دور القافلة، ليس مقتصرًا على توقيع الكشف الطبي على المواطنين، ولكن الاهتمام بزيادة نسبة المساحات الخضراء، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

توعية المواطنين بالتغيرات المناخية

وأكد ذكي، أن جامعة طنطا حريصة على مواجهة التغيرات المناخية، وعملية زراعة الأشجار المثمرة، بجانب تقديم تقديم إرشادات للمواطنين بالمجتمعات الريفيية، كونها أكثر القطاعات تأثرًا بتغيرات المناخية.

استقطاب محاصيل جديدة

وأشار إلى أن جامعة طنطا تكثف من جهودها لتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية، والقضايا المجتمعية كافة، وخاصة كلية الزراعة، بإرشاد طلابها وتوعيتهم بالأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية منها التغيير في مواعيد زراعة المحاصيل واستقطاب محاصيل جديدة تتحمل التغير في درجات الحرارة، والعمل على طرح الفرص والبدائل للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية.