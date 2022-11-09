جامعة طنطا تشارك بمخرج بحثي في مؤتمر شرم الشيخ للتغيرات المناخية

تشارك جامعة طنطا، بوفد يترأسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الباسط إبراهيم مرسي الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، من خلال جناح جامعة طنطا، لعرض أحد المخرجات البحثية للجامعة، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 27، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022.

جامعة طنطا تشارك بمخرج بحثي في مؤتمر المناخ

تأتي مشاركة الجامعة، من خلال تأهل أحد المخرجات البحثية والتي قدمتها جامعة طنطا خلال منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المُناخية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي استضافته جامعة السويس، خلال الفترة من 22 حتى 23 سبتمبر الماضي، للعرض خلال المؤتمر وضمن 10 جامعات حكومية مصرية، تم اختيار مخرجات بحثية منها.

تنظيم مؤتمر المناخ يدل على قدرة الدولة

صرح الدكتور محمود ذكي، أن مشاركة الجامعة في مؤتمر شرم الشيخ يأتي تتويجا للجهود المبذولة من كل قطاعات وكليات الجامعة، مشيدًا بدور الباحثين من منسوبي الجامعة في تقديم كل إمكاناتهم لخدمة الوطن، مؤكدًا أن جامعة طنطا من خلال خططها الاستراتيجية والتنفيذية، ومحاور التطوير والإنجاز، التي ترتكز في أطرها الفكرية والتنفيذية على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومستهدفاتها، تستهدف تحقيق التميز والابتكارية وريادة الأعمال ودعم البحث العلمي، وتحسين المخرجات العلمية والبحثية، ورفع قدراتها التنافسية لخدمة المنظمة التنموية الوطنية، انطلاقًا من دورها الريادي على المستوى المحلي والإقليمي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن ما نراه على أرض شرم الشيخ، من تواجد قادة العالم وعشرات الآلاف من الشباب والمشاركين من كل دول العالم، ورسائل السلام التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم أمس، مؤشرات واضحة على قدرة مصر السياسية والمؤسسية، مشددًا على أن مصر في جمهوريتها الجديدة، تنعم بالأمن والاستقرار، وتستطيع أن تعود إلى مكانتها الريادية على المستويات العالمية والاقليمية.