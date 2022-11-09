الخبير المصرفي حازم حجازي: استضافة مصر COP27 فرصة لأفريقيا

قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ هذا العام أمر بالغ الأهمية لكونها دولة نامية وممثلة عن قارة أفريقيا، تستضيف هذه الأحداث نيابة عن الدول التي لا تتحمل مسؤولية حقيقية عن تغير المناخ ولكنها الأكثر تضرراً منه، حيث ستعمل رئاسة مصر على تعزيز صوت واحتياجات العالم النامي الذي يواجه تهديدات حقيقية، فعلى المستوى الإقليمي، تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شديدة التأثر بتغير المناخ والذي من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم مزيد من تحديات التنمية المُستدامة.

دور التمويل الإسلامي نحو نهج شامل للتمويل

وشارك حجازي في مؤتمر قمة المناخ للأمم المُتحدة COP 27 كما أدار جلسة نقاشية تحت عنوان «ما هو الدور الذي يقدمه التمويل الإسلامي نحو نهج شامل للتمويل المستدام في الأسواق الناشئة – التحديات والفرص للشركات بحضور خبراء في التمويل المُستدام وتأثيره على تغير المناخ وممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية، وممثل عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة وصناديق الاستثمار المباشر.

فرصة مثالية تعكس مكانة مصر الاقتصادية والسياسية

وأشار إلي أن هذه الاستضافة تمثل فرصة مثالية تعكس مكانة مصر الاقتصادية والسياسية والتزامها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعام 2022 فرصة لجذب التمويل والاستثمارات اللازمة لسد فجوة الاحتياجات التمويلية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية.