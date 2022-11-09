ناهد السباعي عن مشاركتها في مبادرة شارع أليف بجلسات قمة المناخ: أمر يدعو للفخر

قالت الفنانة ناهد السباعي، إن قمة المناخ المنعقدة حاليًا في شرم الشيخ تدعو للفخر بسبب وجود كل رؤساء العالم في مصر، خاصة وأن رسالة الدولة هي المناداة بمواجهة تغير المناخ الذي قد يضر بكل سكان الكرة الأرضية.

مبادرة شارع أليف

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، أن المشاركة بمبادرة شارع أليف ضمن جلسات قمة المناخ أمر يدعو للفخر؛ لأنها تعد نجاحا كبيرا لكل العاملين في المبادرة، وتعني أنهم نجحوا في جزء كبير من مهمتهم.

ضرورة وجود تطعيم لحيوانات الشوارع وتحويلها لأليفة

أكدت السباعي، أن قتل الحيوانات في الشوراع ينتج عنه خلل بيولوجي ويؤدي لظهور الثعابين والقوارض، مطالبة بضرورة وجود تطعيم لحيوانات الشوارع وتحويلها لأليفة، مناشدة جميع المواطنين بالإبلاغ عن وجود أي كلاب أو حيوانات مضرة في أي منطقة سكنية، حتى يقوم أعضاء الحملة بالتوجه إليها وعلاجها بشكل آمن لكل الأطراف.

وكشفت الفنانة ناهد السباعي عن أنها شاركت في فيلم تدور أحداثه حول الحيوانات الأليفة وحيوانات الشوارع، ومن المقرر أن يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي قريبًا، ويجري عرضه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف أحمد عبدالله وبمشاركة كبيرة من عدد من النجوم.