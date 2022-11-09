مصطفى شردي عبر قناة الحياة: بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان تدخل سافر في شئون القضاء

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن المفوض السامي لحقوق الإنسان، تلقى اليوم رسالة من بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، تخص رفض مصر بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، بشأن الإفراج عن مواطن مصري، تمت محاكمته وإدانته، ويقضي عقوبته حاليا، «أول ما شوفت البيان قلت بوم».

شردي: سيادة القانون الذي يعد حجر زاوية لا غني عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

أضاف «شردي»، خلال تقديمه لبرنامجه «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، يقوض عن عمد استقلالية القضاء، وسيادة القانون، الذي يعد حجر زاوية لا غنى عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

شردي: إهانة غير مقبولة

واستطرد: «بيان مصر الذي جرى إطلاقه للأمم المتحدة بجنيف، أكد أن مضمون بيان المفوضية، يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون، كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه "غير عادل" إهانة غير مقبولة».

وقال بيان بعثة مصر، «إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، ما يزيد من الشك في موضوعيته.. وعلاوة على ذلك، يبدو أن المفوض السامى اعتمد على معلومات لا أساس لها، مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة».