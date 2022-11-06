نجاد البرعي: الدمج المجتمعي للمفرج عنهم يعكس تطور حالة حقوق الإنسان في مصر

أشاد نجاد البرعي المحامي الحقوقي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بحرص لجنة العفو الرئاسي على الدمج المجتمعي، وعدم اقتصار الدور على فحص حالات المحبوسين للإفراج عنهم فقط، مؤكّدًا أنَّ إعادة دمج المفرج عنهم بقرارات رئاسية أمر في غاية الأهمية لضمان السلم الاجتماعي المصري وتعزيز استقرار المجتمع.

دمج المفرج عنهم خطوة إيجابية ومهمة

وأوضح نجاد البرعي خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ المفرج عنهم يواجهون عقبات حياتية عقب خروجهم من السجن تؤدي بهم إلى الشعور باستياء من الحياة والتي تتمثل في فقدان الموظف لوظيفته، وتوقف الطلاب عن دراستهم، وعدم وجود فرصة عمل لبعضهم، إلا أنَّ العمل على دمجهم خطوة إيجابية ومهمة وتعكس تطور حالة حقوق الإنسان في مصر.

إزالة العقبات أمام المفرج عنهم بقرارات رئاسية

وتابع المحامي الحقوقي قائلًا: «إزالة العقبات الحياتية التي تواجه المفرج عنهم بقرارات رئاسية وإعادة الموظفين إلى وظائفهم تضمن تعايش المفرج عنهم مع المجتمع بشكل إيجابي وآمن وتمنع استقطابهم فكريًا من قبل جماعات الشر والدمار».

واختتم البرعي حديثه داعيًا الصادر بحقهم قرارات عفو رئاسية إلى استغلال الفرصة والتجاوب مع متطلبات المجتمع بشكل إيجابي، والتعبير عن آرائهم بشكل ديمقراطي وسلمي من شأنه خدمة المجتمع وتعزيز استقراره.