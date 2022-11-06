نجاد البرعي: اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان يأتي بعد الانتصار على الإرهاب

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ الحكومة المصرية أولت اهتمامًا بتطوير ملف حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ الرأي والرأي الآخر في المجتمع المصري، وذلك بعد انتصارها في حربها الشرسة ضد الإرهاب.

الحرب على الإرهاب

وأوضح البرعي، في تصريحاته لـ«الوطن» أنَّ السنوات الماضية شهدت حربًا قاسية بين الدولة والجماعات الإرهابية التي حاولت نشر الفوضى عقب سقوط حكم الإخوان في عام 2013، ووسعت الجماعات إلى تهديد مؤسسات الدولة والمجتمع والمدنيين، وبالتالي كان الحرص على الإرهاب ضرورة قصوى وأولوية.

تطوير حالة حقوق الإنسان

وتابع المحامي الحقوقي: «لم يكن هناك فرصة أمام الحكومة لفتح أي ملف يمس حقوق الإنسان لاسيما ملف الحريات خلال تلك الفترة الصعبة، نظرًا لضرورة الحرب على الإرهاب من ناحية ومعركة بناء الوطن من ناحية أخرى، من خلال إطلاق وتشييد العديد من المشروعات القومية التي من شأنها تعزيز المناخ الاقتصادي المصري وتقوية أركانه، والتي جاءت متزامنة مع تدهور كبير في الاقتصاد القومي إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي سعت بكامل طاقتها طيلة فترة حكمهم إلى تركيع الاقتصاد وإفلاس البلاد».

وتابع: «مؤخرًا حدث تطوير نوعي في مصر، وهو اتجاه صادق من الحكومة لتطوير حالة حقوق الإنسان وفتح المجال أمام أصحاب الرأي المخالف، وذلك بعد نجاحها في الحرب على الإرهاب وتأسيس ركائز الاقتصاد».