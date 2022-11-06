نجاد البرعي: «العفو الرئاسي» أكبر دليل على طفرة حقوق الإنسان والحريات في مصر

ثمن الدكتور نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، جهود الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتعزيز حالة حقوق الإنسان، مؤكّدًا أنَّ مصر شهدت طفرة في حقوق الإنسان وحرية الإعلام واستطاعت تحقيق توازن بين الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية.

وأضاف «البرعي»، في تصريحات لـ«الوطن»: «وسائل الإعلام المحلية شهدت طفرة على مستوى الحريات، سواء وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة خلال الفترة الأخيرة، والحكومة دخلت خلال الشهور الماضية ملف حقوق الإنسان من أوسع أبوابه».

توسيع قرارات العفو الرئاسي

ودلل «البرعي» على جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان بالنجاح والتوسع في قرارات العفو الرئاسي الصادرة بحق المحبوسين احتياطيًا وسجناء في قضايا لا تتعلق بالعنف أو الإرهاب، إذ تعدى عدد السجناء المفرج عنهم 1000 سجين، قائلاً: «هذا المجهود الكبيرة يؤكّد أنَّ الدولة المصرية تعمل على إطلاق الحريات وتأسيس مجتمع يتسع للجميع وتؤمن بحرية الرأي والتعبير، حتى مع المعارضة والمختلفين سياسيًا».

تمثيل متنوع في الحوار الوطني

وأشار إلى أنَّ مجلس أمناء الحوار الوطني ولجانه الفرعية يشهد تمثيلًا متنوعًا لمؤيدين ومعارضين ومستقلين وأكاديميين، وعدد من أصحاب الخبرات وأيضًا الشباب، ما يؤكّد حرص الدولة على الاستماع للجميع.