رويترز: الطاقة النووية قد تلعب دورا أكبر في تقليل انبعاثات الكربون

قالت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، إن عددًا من داعمي صناعة الطاقة النووية السلمية حول العالم، ومن بينهم سياسيون ونشطاء، قالوا إن الطاقة الذرية توفر وسيلة آمنة وفعالة من حيث التكلفة لإزالة الانبعاثات الكربونية عن العالم، وجاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (COP27) المنعقد بشرم الشيخ.

تغيير وجهات نظر عدد من صانعي السياسات حول العالم

وأدت المخاوف المتزايدة بشأن التغير المناخي وأزمة الطاقة التي يشهدها العالم إلى تغيير وجهات نظر عدد من صانعي السياسات حول العالم بشأن هذه الصناعة، خاصة بسبب تخوفهم السابق بشأن عوامل السلامة والتخلص من النفايات المشعة بشكل آمن وتكلفة بناء المفاعلات النووية، بحسب وكالة رويترز.

وافتتحت الوكالة الدولية معرضا على هامش اجتماع الأمم المتحدة للمناخ لشرح الإمكانيات التكنولوجية ودور صناعة الطاقة النووية في التصدي لظاهرة التغير المناخي، وقالت الوكالة في بيان أعلن خلال المعرض إن العديد من الدول التي تواجه ارتفاعا حادا في تكاليف الطاقة تتجه إلى التحول نحو استخدام الطاقة النووية، وفقا لـ«رويترز».

ونشرت تقريرا حول التقنيات النووية التي تسهم في التكيف مع التغيرات المناخية في إفريقيا، وذكر أن أفريقيا لم تساهم إلا في القليل من الانبعاثات الكربونية ورغم ذلك تعاني عدة قطاعات رئيسية من تأثيرات التغير المناخي.

وسلط التقرير الضوء على مشاريع الوكالة التي تدعم البلدان في أفريقيا في زراعة وتصدير الأغذية، وتتضمن زراعة محاصيل تتحمل الجفاف والقضاء على تجمعات الحشرات التي لها آثار صحية واقتصادية سلبية.

الولايات المتحدة تسعى لدعم مشروعات الطاقة النووية السلمية

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص بالمناخ، جون كيري، أمس الثلاثاء، أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أبدى اهتماما بتقديم دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار للمساهمة في إنشاء محطة نووية في رومانيا.

وذكرت «رويترز»، أن الولايات المتحدة كانت أعلنت بالفعل عن تخصيص مليارات الدولارات للإبقاء على تشغيل المحطات النووية العاملة حاليا بالبلاد كجزء من استراتيجية واسعة النطاق لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجيع إقامة المشروعات الجديدة.

وكانت هيئة الطاقة النووية المصرية نظمت جلسة حوارية أمس الثلاثاء تحت عنوان «الطاقة النووية – محطة الضبعة النووية»، وأعربت عن تطلعها في الخروج بنتائج وتوصيات فعالة تساهم في حماية البيئة والحد من ظاهرة التغير المناخي.