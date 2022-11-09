رئيس وزراء لبنان عن قمة المناخ: تنظيم استثنائي وتقديم الكثير من المقترحات

قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، إن قمة المناخ الجارية حاليا في شرم الشيخ، يحضرها الكثير من قادة ورؤساء دول العالم، مشيرا إلى أن القمة شهدت حضور عدد من أهم أصحاب القرارات في مصر: «شاهدنا السرور والسعادة في القمة».

ميقاتي: تنظيم رائع للمؤتمر

وأضاف «ميقاتي»، في تصريحات له عبر قناة «إكسترا نيوز»، على هامش مشاركته في قمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ، أن القمة شهدت تنظيما رائعا من قبل القائمين عليها، كما شهدت المناقشات الثنائية توافر الكثير من الرؤى والأفكار والمقترحات حول المناخ.

ميقاتي: كل البلاد تهتم بالأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية دون المناخ

واستطرد: «المناخ في بلادنا مهم، وكل البلاد تهتم بالأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لكن اليوم، ومع طرح التغيرات المناخية فهو أمر يخص الأجيال القادمة، لحمايتهم من كل أنواع الأضرار التي قد يشهدوها جراء التغيرات المناخية الحادة التي تعانيها عدد من الدول، ما يؤثر على توافر الماء والطاقة».

وأوضح أن الأمم المتحدة أطلقت منذ فترة جدول أعمالها واهتمامها الرسمي بعقد قمة المناخ بشكل دوري وسنوي، واليوم في مصر تتابع هذا الأمر لتكون منطلقا آخر متجددا للأفكار المطروحة، حتى نصل إلى تعاون دولي، وذلك لأن موضوع المناخ لا يقتصر على الدولة فحسب، وعلينا أن نقوم بواجباتنا ونتعاون سويا لحفظ المنطقة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.