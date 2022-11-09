«سكرتارية الأمم المتحدة»: يجب دعم الدول النامية لمواجهة تغير المناخ

قال أوفايس سارماد، نائب الرئيس التنفيذي لسكرتارية الأمم المتحدة لإتفاقية تغير المناخ، إن الدول النامية في حاجة ملحة إلى التمويل من أجل مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن مؤتمر «COP 27»، يركز على قضايا تغير المناخ، وتوفير التمويل للدول النامية، فالدول النامية تحتاج إلى تمويل لبناء القدرات والتدريب، كي تتمكن هذه الدول من التكيف ومواجهة التغيرات المناخية، وذلك خلال لقاء له على شاشة «التليفزيون المصري».

مؤتمر المناخ يتيح الفرصة للجميع للتفاوض والتشاور

وشدد «سارماد»، خلال حواره، على ضرورة توفير الأموال للدول النامية، للتعامل مع التغيرات المناخية، ويتم التركيز على هذا الأمر، خلال فعاليات قمة المناخ «COP 27»، موضحًا أن مؤتمر المناخ يتيح الفرصة للجميع للتفاوض، والتشاور من أجل إيجاد آليات لعملية التمويل التي تقدمها الدول المتقدمة للدول النامية لمساعدتها في مواجهة تغيرات المناخ.

مؤتمر المناخ مهم لتحديد آليات ومخرجات حماية البيئة من التغيرات المناخية

أكد نائب الرئيس التنفيذي لسكرتارية الأمم المتحدة لاتفاقية تغير المناخ، أن مؤتمر المناخ مهم لتحديد آليات ومخرجات حماية البيئة من التغيرات المناخية، كما أن التغيرات المناخية تؤثر على الجميع، ويجب علينا التضافر لمواجهتها.