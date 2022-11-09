إطلاق «إعلان شرم الشيخ» لمواجهة آثار المناخ (ملف خاص)

أطلقت رئاسة قمة المناخ بشرم الشيخ إعلان القمة لمواجهة آثار المناخ والذى يتضمن عدداً من الأهداف لحماية الدول الأشد فقراً فى العالم، فيما ينظم المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية العديد من الفعاليات المهمة فى القمة ضمن أجندة قدمها تحت عنوان «رؤى مصرية»، تضمنت العديد من الموضوعات بمشاركة مميزة من الخبراء، لإلقاء الضوء على أبعاد قضايا التغيرات المناخية «السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية».

وتهدف الأجندة للبحث فى دور القطاع الحكومى والخاص فى حماية الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، وكذلك دور الشباب فى مواجهة قضايا المناخ.

وتناقش الفعاليات خلال الأيام المقبلة دور الأحزاب المصرية والتنسيق مع الأحزاب العالمية فى تعزيز التنمية المستدامة وتبادل الخبرات لمواجهة تبعات المناخ، وإلقاء الضوء على الخطاب الإعلامى الدولى تجاه قضايا البيئة بين الواقع والمستقبل.

وكان المركز قد عقد خلال اليومين الماضيين جلسات لمناقشة دور العلم فى رسم السياسات الخاصة بمواجهة آثار تغيرات المناخ وبناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا البيئة.