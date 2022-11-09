رئاسة «COP27» تعلن خطة مساعدة الدول الأشد فقرا في العالم

أطلقت رئاسة قمة المناخ (COP27) خطة عالمية لمساعدة المجتمعات الأشد فقراً فى العالم على الصمود فى مواجهة آثار الاحتباس الحرارى، وتطرح الخطة التى تم الكشف عنها باسم أجندة شرم الشيخ للتكيف، وتحمل اسم المنتجع المصرى الذى تُعقد فيه المحادثات، 30 هدفاً للوصول إليها بحلول نهاية العقد، لتحسين حياة أربعة مليارات نسمة، والمأمول وفق الخطة أن يعمل القطاعان العام والخاص لتحقيق أهداف مشتركة بينهما، والإسراع بالتكيف مع تغير المناخ، عبر تحديد أهداف لقضايا تشمل مجالات الأغذية والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات.

وسائل الحماية

وتشمل الأهداف العاجلة، التى أبرزتها رئاسة المؤتمر، نقل العالم إلى ممارسات زراعية أكثر استدامة يمكن أن تزيد المحاصيل بنسبة 17 فى المائة، وتخفض الانبعاثات بنسبة 21 فى المائة.

وتشمل الأهداف الأخرى حماية ثلاثة مليارات نسمة من تغيرات الطقس الكارثية، عن طريق إقامة نظم إنذار مبكر لمساعدتهم على الاستعداد، واستثمار أربعة مليارات دولار فى استعادة أشجار المانجروف التى توفر حماية من الفيضانات، وتوسعة خيارات الطهو النظيف إلى 2.4 مليار نسمة لخفض تلوث الهواء داخل المبانى.

300 مليار دولار سنوياً لتمويل التكيف مع المناخ

مصادر التمويلوتسعى الخطة، إجمالاً، إلى جمع ما يصل إلى 300 مليار دولار فى العام من مستثمرى القطاعين الخاص والعام، وعلى خلاف ذلك، أنفقت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف فى العالم 17 مليار دولار فى تمويل التكيف فى عام 2021، بحسب تقرير نشرته البنوك فى الشهر الماضى.

الأمم المتحدة تطالب بمساعدة الدول المعرضة للمخاطر بـ«نصف التمويل»

ويذهب معظم تمويل المناخ إلى جهود تخفيف آثار تغير المناخ، مثل خفض الانبعاثات، على الرغم من أن الأمم المتحدة تطالب بأن يذهب نصف التمويل إلى مساعدة الدول المعرضة للمخاطر على التكيف.

أجندة شرم الشيخ

وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ، إن «أجندة شرم الشيخ للتكيف خطوة حاسمة فى COP27».

وأضاف: «لطالما عبرت رئاسة COP27 عن التزامنا بجمع الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول معاً، لنحقق تقدماً بشأن التكيف والمرونة لأربعة مليارات إنسان يعيشون فى المناطق الأكثر تعرضاً لمخاطر المناخ بحلول عام 2030».

وقال مسئول المناخ فى الأمم المتحدة، سايمون ستيل، إن «أجندة شرم الشيخ للتكيف تضع فى جوهرها الاحتياجات البشرية الرئيسية، إلى جانب العمل الملموس والمحدد على الأرض لبناء المرونة اللازمة فى مواجهة تغير المناخ».