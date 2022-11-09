افتتاح جناح الجامعة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في مؤتمر المناخ COP27

افتتحت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أمس، جناحها بالمنطقة الخضراء في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بفريق مكون أكثر من 130 من أستاذا وباحثا وطالبا وموظفا من الجامعة.

ويحوي جناح الجامعة، التي تبلغ مساحته 100 متر مربع، نماذج أولية من التقنيات المبتكرة والمستدامة التي تعرض حلول ومساهمات الجامعة لمكافحة تغير المناخ، إضافة إلى ملصقات وشاشات لعرض أبحاث الجامعة الحالية؛ للمشاركة في إيجاد حلول لعدد من التحديات المناخية في مصر والعالم.

استمرار لريادتها في مجال الهندسة الخضراء

يعرض فريق الجامعة، خلال المؤتمر، العديد من دراسات الحالة ومناقشات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين عن أبحاث ومبادرات ودراسات الجامعة المتعلقة بالتغير المناخي وتأثيره على جميع مناحي الحياة.

يشير الدكتور خالد طرابية، معماري الجامعة وأستاذ الاستدامة المشارك ورئيس فريق عمل الجامعة بمؤتمر المناخ 2022، أن مشاركة الجامعة في مؤتمر المناخ يعد استمرارًا لريادتها في مجال الهندسة الخضراء والاستدامة في المنطقة، «نرحب بجميع الزائرين والمشاركين لزيارة جناح الجامعة والتعرف على أبحاثنا والمشاركة في فعالياتنا المميزة للتغلب على تحديات تغير المناخ».

تشارك الجامعة على مدار 10 أيام ببرنامج يشمل مجموعة واسعة من الندوات والأنشطة المقدمة من جميع الكليات والعديد من التخصصات.

ففي يوم الافتتاح قدم الدكتور صلاح الحجار، أستاذ الهندسة الميكانيكية والدكتور كريم صديق أستاذ الإلكترونيات وهندسة الاتصالات والعميد المشارك للدراسات العليا والأبحاث عرضاً عن خارطة الطريق لتغير المناخ العالمي.

كما قامت ياسمين عبد المقصود بمركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة بعرض إجراءات وأنشطة التنمية المستدامة للمركز والتي تهدف إلى مساعدة مصر وإفريقيا والعالم ككل على تحقيق هدف الاستدامة.

استضاف جناح الجامعة أيضاً الدكتورة بهية شهاب، أستاذة الفنون، والتي قدمت عرضاً فنياً تفاعلياً بعنوان "الجنة والجحيم في الأنثروبوسين." تقول شهاب أنه يتم طرح سلسلة من أسئلة على الجمهور المتعلقة بالبيئة مثل كم الوقت الذي يستغرقوه في الاستحمام، وإذا كانوا يستخدمون السيارة للذهاب للعمل، وماذا يفعلون بملابسهم القديمة وبقايا الطعام.

تتضمن الموضوعات المالية التي يتم مناقشتها اليوم تأثير تغير المناخ على أداء الشركات، وكيف يمكن للتغير المناخي والتحويل للاقتصاد الأخضر أن يرسم ملامح مستقبل العمل في مصر، والوظائف الخضراء.

كيف يمكن تناول التغير المناخي إعلامياً في المنطقة والعالم

أما الأيام المقبلة، فإنها ستتضمن العديد من العروض والمناقشات الهامة منها التغلب على القلق البيئي بين الشباب في مصر، والإعلام والبيئة وكيف يمكن تناول التغير المناخي إعلامياً في المنطقة والعالم، واستخدام أبراج الرياح كحل بيئي للطاقة وتقليل الكربون، واستخدام الحوائط المستجيبة للحرارة كنموذج قليل التكلفة في المناطق القاحلة حارة المناخ، وزراعة الأسطح، والاستدامة وتقرير البصمة الكربونية الذي تصدره الجامعة كل عامين، والمطهرات الخضراء الصديقة للبيئة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة لتكييف الممارسات الزراعية مع تغير المناخ، وندرة المياه وغيرها من الموضوعات.

وفي تعليقه عن مشاركة الجامعة، يقول الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: «إن مشاركة الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مؤتمر عالمي ومهم مثل مؤتمر المناخ COP27 فرصة لمناقشة الحلول المبتكرة التي قمنا بتطويرها لمواجهة تحديات تغير المناخ».