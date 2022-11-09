تفاصيل العثور على جثة شاب ملقاة بصحراء مدينة بدر: تفريغ الكاميرات وسؤال الشهود

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 17 عاما، ملقاة بصحراء مدينة بدر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

انتداب الطب الشرعي

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثة بصحراء مدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الشاب يبلغ من العمر 17 عاما، يرتدي كامل ملابسه.

ويجري رجال المباحث مناقشات مكثفة مع شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال أسرته للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.