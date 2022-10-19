محامي أسرة «إيمان وسجدة»: ما حدث خطأ مهني جسيم وننتظر تقرير الطب الشرعي

قال هاني رشوان، محامي أسرة الطفلتين إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار، أنه جرى سؤال الطبيب المعالج للطفلتين أمس، وأقر بأنهما ليس لديهما أي حساسية من الأدوية.

وأضاف «رشوان» في تصريحات لـ«الوطن» بعد تجديد حبس المتهمين أن الدفاع خلال الجلسة، اليوم الأربعاء، دفع بنفي القصد الجنائي، موضحًا: لكني أرى أنه يوجد خطأ مهني جسيم، وهو عدم إجراء اختبار حساسية للطفلتين قبل حقنهما برغم وجود تنويه على العبوة بذلك، وأقرت الصيدلانية بهذا خلال تحقيقات النيابة العامة.

المحامي: الصيدلانية لم تهتم بالطفلتين

وأوضح أن القضية تمثل قتلًا بالامتناع، مضيفًا أن الصيدلانية لم تعطي اهتمامًا بحالة الطفلتين بعد إعطائهما الحقنة، وذهبتا للمستشفى في حالة يرثى لها، ولم تحاول إسعافهما.

وأشار إلى أن النيابة تحقق في القضية بحياد وعدالة تامة، وهي في انتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، واستكمال التحقيقات.

وكانت نيابة محرم بك قررت حبس صيدلانية وعاملين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص والأولى بالسماح لهم بذلك، فضلا عن إعطاء عقار الطفلتين تسبب في وفاتهم.

تفاصيل واقعة الطفلتين

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد بورود بلاغ من والدة الطفلتين تتهم فيه صاحبة صيدلية وعاملة بها بإعطائهما عقار تسبب في وفاتهم.

وألقت الشرطة القبض على الصيدلانية والعاملين بها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة حيث تباشر التحقيق.