النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة غرق طفلة بحمام سباحة

قررت نيابة العاشر من رمضان بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، استعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث في واقعة وفاة الطفلة هنا وائل غرقًا داخل حمام سباحة في نادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان.

بلاغ بوفاة طفلة غرقا داخل حمام سباحة

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا بوفاة الطفلة «هنا وائل ياسر عبدالمعز حبيشي»، 8 أعوام، غرقًا داخل حمام السباحة بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، في أثناء تدريب السباحة، وفي وقت لاحق، حرر والد الطفلة محضرًا اتهم خلاله مجلس إدارة النادي ومدير حمام السباحة ومدرب السباحة في النادي، بالتسبب في وفاتها، وعدم متابعتها في أثناء التدريب والتدخل لإنقاذها.

وانتقل رجال الشرطة إلى محل الواقعة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وجرى القبض على كل من «حسين. م. ع» مدرب سباحة، و«عز الدين. ش. ح» مدرب سباحة، و«عمرو. م» موظف إداري، وجميعهم يعملون في النادي، للتحقيق معهم بشأن الواقعة.

استعجال تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالتصريح بدفن الطفلة وحبس مدربي السباحة والموظف، كما أمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب وفاة الطفلة وبيان ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن إهمال من عدمه.