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ثقافة الدقهلية تناقش دور المرأة في مناهضة ظاهرة ختان الإناث

كتب:

إلهام زيدان
10:26 ص | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
فعاليات قصور الثقافة في دكرنس

فعاليات قصور الثقافة في دكرنس

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة أنشطتها الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، حيث نظم قصر ثقافة منية النصر محاضرة بعنوان دور المرأة في مناهضة ظاهرة ختان الإناث، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة بالهيئة، حاضر فيها الدكتور حسن سلطان، وتناول أهمية زيادة الوعي لدي الأمهات بخطورة ختان الإناث وماله من آثار سلبية على الفتيات قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان ويجب نشر الوعي بين الفتيات لخطورة تلك الظاهرة من خلال تكثيف المحاضرات التثقيفية.

فعاليات قصور الثقافة

نظم بيت ثقافة دكرنس بالتعاون مع إدارة المعاهد الأزهرية بدكرنس ندوة عن احتفالات أكتوبر المجيدة، حاضرت فيها حنان علي، وأوضحت أن ذكرى نصر أكتوبر من أعظم الانتصارات المصرية التي كتبت في التاريخ الحديث وكانت بمثابة درس للقوات الإسرائيلية في عدم المساس بالأراضي المصرية مرة أخرى، حيث انتصر الجيش المصري في 51 معركة «نصر مطلق»، وتم استرجاع الأراضي المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي بمساحة إجمالية تقدر بنحو 168 كيلومتر وبعمق 15 كيلومتر، بما تحتويها من 31 نقطة عسكرية إسرائيلية قوية.

ندوة حول انتصارات حرب أكتوبر

كما عقد نادي أدب قصر ثقافه المنصورة ندوة حول انتصارات حرب أكتوبر حاضر فيها اللواء حاتم عبد اللطيف والباحث نهرو أبو الخير، تناولت أثر حرب أكتوبر في الأدب المصري، بحضور لفيف من الأدباء والشعراء وأعضاء النادي مع إلقاء الشعراء قصائد وطنية وحكايات النصر العظيم وبسالة الجندي المصري والقادة العظام الذين كان لهم الفضل والأثر في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

 

 

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.