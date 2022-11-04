أبرز تصريحات الطفلة ريما مصطفى في برنامج معكم منى الشاذلي: أنا مش متنمرة

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الطفلة ريما مصطفى بعدما حلَّت ضيفة على إحدى حلقات برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة قناة cbc بجانب عدد آخر من الضيوف.

وظهرت الطفلة ريما مصطفى، في برنامج معكم منى الشاذلي لتحكي عن مشاركتها في مسلسل «طير بينا يا قلبي» الذي يتم عرضه خلال هذه الفترة وظهر معها في الفقرة الطفل سليم الذي يشاركها هو الآخر في نفس المسلسل.

الطفلة ريما مصطفى في معكم منى الشاذلي

وخلال حلقة برنامج معكم عرفت ريما الجمهور بنفسها فقالت «أنا اسمي ريما أنا عندى 8 سنين وفي سنة رابعة وهوايتي هي التمثيل»، كما كشفت ريما عن أنها تتمنى أن تكون مدرسة إنجليزي عندما تكبر.

كما تحدثت ريما أيضا عن الشخصية المتنمرة التي قدمتها في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، فقالت «فيه ناس معتقدة إني كدا في الحقيقة وزعلت مني وفي ناس عارفة إنه تمثيل، أنا كنت عاوزة أفهم الناس إن دي مش شخصيتي الحقيقية مش عاوزاهم ياخدوا انطباع إني وحشة».

ولكن أكدت ريما أنها في مسلسل «طير بينا يا قلبي» ظهرت بشخصية جيدة وتدافع عن الأطفال.