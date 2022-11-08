محمد الشرنوبي في ضيافة منى الشاذلي الخميس المقبل

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنان محمد الشرنوبي، في حلقة الخميس المقبل من برنامج معكم منى الشاذلي، المذاع على قناة cbc، في التاسعة مساء.

مسلسل إيجار قديم

ويتحدث الشرنوبي عن تجاربه الفنية المختلفة التي قدمها خلال الفترة الماضية، وكان أحدثها دوره في مسلسل إيجار قديم.

كما يتحدث أيضا عن حالة الجدل التي صاحبت عرض مسلسل فاتن أمل حربي، ودور الشيخ يحيى الذي قدمه خلال العمل.

كيفية دخوله الفن

ويحكي الشرنوبي خلال اللقاء عن كيفية دخوله مجال الفن، وأسباب ابتعاده عن الغناء خلال فترة طويلة من بداية ظهوره، وكيف كان يحصل على أدوار بعينها خلال مرحلة معينة من حياته؟

ويقدم الشرنوبي خلال اللقاء، مجموعة من أجمل أغانيه، كما يشارك في مجموعة من الألعاب التليفزيونية، مستعيدا ذكريات طفولته الكوميدية، التي شاركه فيها ابن عمه رامي صلاح الشرنوبي الذي يظهر معه للمرة الأولى من خلال لقاء تليفزيوني.

وفي سياق آخر، ينضم إلى الشرنوبي في الحلقة، أعز أصدقائه الفنان محمد إبراهيم يسري، الذي شارك معه وصلة جديدة من الألعاب الكوميدية خلال اللقاء.