صحفية بواشنطن لـ«القاهرة الإخبارية»: تأثير ترامب على الانتخابات أقل من توقعات الجمهوريين

أكدت الكاتبة الصحفية بواشنطن هبة القدسي، أن الديمقراطيين كانوا أقوياء في المنافسة بانتخابات التجديد النصفي بالكونجرس، بشكل كبير، وأن الفوارق تقلصت مع الحزب الجمهوري، رغم التوقعات بموجة حمراء، في إشارة لشعار الحزب الجمهوري، المكتسحة مقاعد الكونجرس.

وأضافت «القدسي»، خلال برنامج «ملف اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تأثير الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم يكن بالقوة التي توقعها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، التي جرت اليوم، وكانت أبرز الخسائر في ولاية بنسلفانيا للمرشح الذي سانده ترامب، محمد أوز، لصالح المرشح الديمقراطي جون فيترمان، الذي كان يواجه انتقادات بسبب وضعه الصحي.

وأوضحت، أن انخفاض شعبية الرئيس الحالي جو بايدن، لم يكن لها تأثير سلبي على حظوظ الديمقراطيين، مشددة على أن السباق احتدم على مقاعد مجلس الشيوخ، في الوقت الحالي، وهناك 49 فائزًا جمهوريًا مقابل 48 فائزًا ديمقراطيًا.