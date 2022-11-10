جامعة أسيوط تشارك في «اتحضر للأخضر».. غرس أشجار ومشروعات تخرج عن البيئة

ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، اختارت جامعة أسيوط محاولة دمج الطلاب في الفعاليات البيئية بغرس الأشجار، وعقد ندوات عن التغيرات المناخية والموضوعات البيئية والدراسات ومشروعات التخرج التي تهتم بالبيئة، بعدما أطلقت على نوفمبر شهر البيئة كل عام، تزامنًا مع استضافة مصر مؤتمر البيئة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء ووفود من جميع دول العالم.

قضايا المناخ والطاقة والمياه بكلية الهندسة

عقدت كلية الهندسة بجامعة أسيوط، ندوة توعوية عن «قضايا المناخ والطاقة والمياه»، بحضور الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتضمنت أيضا افتتاح معرض المشاريع المتعلقة بقضايا البيئة.

وتناولت الندوة الحديث عن تغيرات المناخ الذي يستمر في التغيرات على مدار السنين، خصوصا أن كثير من دول العالم حدث لها تغيرا بشكل ملحوظ، ما دفع الإنسان منذ القدم إلى الاهتمام بالمناخ والتغيرات على الإنسان وصحته، وعلى الموارد المائية والثروات الحيوانية والزراعية والكائنات البحرية والطاقة، وضرورة الاهتمام بتقليل الملوثات التي تنتشر في الغلاف الجوي.

وأكد الدكتور ثابت عبدالمنعم، مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط، في تصريحات له، أن المعرض تناول مشروع قمر صناعي للتصوير من الفضاء لرصد الانباعثات التي توثر على المناخ، ومشروع «المباني الخضراء، ومركبة يجرى التحكم بها عن بعد لاستكشاف الأراضي، وغواصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيها عن بعد بواسطة (joystick)؛ إذ يمكنها المساهمة في المحافظة على حياة الكائنات البحرية عن طريق تطهير البحار من مخلفات مراكب الصيد وسفن نقل البضائع.

مشاريع تخرج عن البيئة

كما نظمت كلية الحاسبات والمعلومات معرض فني لمشاريع التخرج والمشاريع البحثية عن التغيرات المناخية، التي تضم تأثير التغير المناخي على شتى مناحي الحياة، وتغيرات المناخ على صحة الإنسان، ومعرفة أماكن انتشار الأمراض ومسبباتها من البعوض والحشرات والتنبؤ بأماكن الإصابة التالية بسبب التغير المناخي، والكشف عن أمراض المحاصيل النباتية عن طريق الصور التي جرى التقاطها بواسطة «الدرون»، بالإضافة إلى دراسة حول انبعاث غاز الميثان من الحيوانات المجترة، نظام أوزيريس للري الذكي، التغيرات المناخية والذكاء الإصطناعي، استخدام الطائرات بدون طيار والتعلم العميق لفحص توربينات الرياح ومراقبة التغيرات المناخية.

غرس الأشجار بالكليات وزيادة المساحات الخضراء

وأطلقت الجامعة عدة حملات لزراعة الأشجار داخل مباني الكليات، شارك فيها الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، والتي تضمنت زراعة أشجار بمعهد جنوب مصر للأورام، بمشاركة الدكتورة مها غانم، نائبه، في غرس الأشجار بكلية الأداب.

وقالت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تنفذ عدة فعاليات ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، وتفعيل المشاركة المجتمعية لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري عن طريق زراعة الأشجار المثمرة، وتتميز بجودة عالية والعمل على زيادة المساحات الخضراء داخل كليات الجامعة، التي تعطي شكل جمالي أيضا، والحرص على المشاركة في غرس زراعة الأشجار لتشجيع افراد الجامعة على زراعة الأشجار.