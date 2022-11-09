رئيس جامعة أسيوط: مؤتمر المناخ وضع مصر بقوة على الخريطة العالمية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على أهمية استضافة مصر لقمة المناخ Cop 27 والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ، وذلك لمساهمة هذا الحدث الدولي في وضع الدولة المصرية على الخريطة العالمية بين مصاف الدول الكبرى تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور حشد من قادة وزعماء دول العالم.

دعم جهود القيادة السياسية

وأشار رئيس جامعة أسيوط خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات والمؤسسات المصرية في دعم جهود القيادة السياسية من أجل الحفاظ على البيئة واستثمار ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم ورعاية غير مسبوقة لتطوير العمل في مجالات البيئة، ودعم محاور الطاقة النظيفة والمتجددة ومواجهة تداعيات تغير المناخ ودعم ركائز التنمية المستدامة.

أبحاث علمية

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي دعوته لجميع الباحثين بجامعة أسيوط إلى تكثيف إنتاجهم العلمي وتوجيهه لإجراء دراسات وأبحاث علمية نقدم حلول واقعية ومبتكرة لحل المشاكل البيئية في مصر والعالم وخلق بيئة صحية آمنة للأجيال القادمة.