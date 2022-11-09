في «شهر البيئة».. عرض مشاريع تخرج حول التغيرات المناخية لطلاب جامعة أسيوط

شاركت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، في المعرض الفني لمشاريع التخرج والمشاريع البحثية عن التغيرات المناخية لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، التي جاءت تزامنًا مع إعلان الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة أن «نوفمبر» من كل عام شهرًا للبيئة دعمًا للمبادرة الرئاسية للحفاظ على البيئة، وانطلاق أعمال قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، ومحمد محسن أمين الكلية، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

وأشادت «غانم» بالدور العلمي والبحثي المتميز الذي تقوم به كلية الحاسبات والمعلومات ودورها الرائد في تقديم أفكار ذكية ومتطورة، مؤكدةً حرص إدارة الجامعة على دعم الباحثين والطلاب؛ لإبداعهم وتميزهم في مواكبة التطور التكنولوجي والتنمية المستدامة، وذلك إيمانًا من الجامعة بأهمية الربط بين الجانب الأكاديمي والعلمي، وأيضًا إيجاد حلول للمشكلات التي نواجهها في التغيرات المناخية.

مستقبلنا للأخضر

ومن جانبها أعرب الدكتور خالد فتحي، عن سعادته لمشاركة الكلية تحت إشراف الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة الكلية في احتفالية «جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر»، الذي يأتي تماشيًا مع مبادرة اتحضر للأخضر، موضحًا أن كلية الحاسبات والمعلومات تسخر كافة إمكانياتها العلمية والبحثية لحل المشكلات التي تواجه التكنولوجيا في مصر والعالم العربي، حيث تضم مجموعة متطورة من المعامل والمراكز والمكتبات تضمن تقديم خدمة علمية وبحثية علي أعلي مستوي لتؤهل خريجيها لمواكبة سوق العمل.

التغيرات المناخية

وأوضح الدكتور ثابت عبد المنعم، أن الزيارة تضمنت مشاركة الدكتورة مها غانم في المعرض الفني لمشاريع التخرج والمشاريع البحثية عن التغيرات المناخية بكلية الحاسبات والمعلومات، أعقب ذلك تفقد نائب رئي سالجامعة، معرض نظمه طلاب وطالبات الكلية للتعريف بمشاريعهم البحثية والتي تناولت تأثير التغير المناخي على شتى مناحي الحياة، أثر تغيرات المناخ على صحة الإنسان خاصة أمراض العيون لونها الأكثر تعرضًا للأشعة فوق البنفسجية وتغيرات البيئة، معرفة أماكن انتشار الأمراض ومسبباتها من البعوض والحشرات والتنبؤ بأماكن الإصابة التالية بسبب التغير المناخي، الكشف عن أمراض المحاصيل النباتية عن طريق الصور التي تم التقاطها بواسطة (الدرون)، دراسة حول انبعاث غاز الميثان من الحيوانات المجترة، نظام أوزيريس للري الذكي، التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي، استخدام الطائرات بدون طيار والتعلم العميق لفحص توربينات الرياح ومراقبة التغيرات المناخية.