زراعة 3 حدائق جديدة في كفر الشيخ لمجابهة التغيرات المناخية

انتشار المسطحات الخضراء في ربوع وقرى محافظة كفر الشيخ، والتي تبعث التفاؤل نحو حياة خالية من التلوث، أمر دفع اللواء جمال نور الدين، المحافظ، إلى زيادة المسطحات الخضراء من خلال زراعة 3 حدائق جديدة والتوسعة بها، لمجابهة التغيرات المناخية، تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ cop27 في مدينة السلام بشرم الشيخ.

3 حدائق جديدة

من جانبه، أكد محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تنجيل وتشجير حديقة بطول كيلو مترا بمدخل مدينة جامعة كفر الشيخ، بطريق كفر الشيخ - طنطا، وكذلك تنجيل حديقة في غرب مدينة كفر الشيخ، بطريق صبري القاضي، وزيادة المنزرعة من الأشجار المثمرة، وكذلك الأشجار الصديقة للبيئة، علاوة على زراعة حديقة كبيرة في مصيف بلطيم بالمحافظة، بما يساعد على الحد من التغيرات المناخية.

وأضاف «نور الدين» إلى أن ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، «اتحضر للأخضر»، مشيرا إلى العمل على زيادة المنزرع من الأشجار المثمرة والنباتات، والتي تساعد على تنقية الهواء، والمساعدة بقدر كافٍ في مجابهة التغيرات المناخية.

زيادة المسطحات الصديقة للبيئة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هدفنا خلال المرحلة المقبلة نظرا لتوجيهات الرئيس السيسي، تطوير وإنشاء المزيد من المسطحات الخضراء في قرى ومدن الإقليم كافة، بالإضافة لمشاركة المجتمع المدني في تفعيل العديد من المبادرات الفاعلة تحت شعار «اتحضر للأخضر»، للحد من التغيرات المناخية.

يذكر أن الحدائق الـ3، بلغت مساحتها نحو 16 ألف متر، بهدف الحفاظ علي البيئة.