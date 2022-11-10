«ماريمبا» نسمة عبدالعزيز تخطف قلوب ضيوف مصر في قمة المناخ

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسفيرة سها الجند، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حفل الفنانة نسمة عبدالعزيز، التي عزفت على آلة الماريمبا، وصاحبتها فرقتها، بمسرح المنطقة الخضراء، على هامش فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، بحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تفاعل ضيوف قمة المناخ مع نسمة عبدالعزيز

وعزفت نسمة عبدالعزيز عددا من المقطوعات الموسيقية الشهيرة، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من جمهور ضيوف مصر بقمة المناخ، الذي رددوا معاها كلمات الأغاني.

وسبق ذلك تفقد وزيرتي الثقافة والهجرة لجناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء، وأكدت السفيرة سها الجندي انبهارها بالمعروضات، ما حدا بها زيارة الجناح للمرة الثانية على التوالي، وفتح حوار مع العارضين والفنانين، من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وكذا العارضين من مختلف محافظات مصر.

وزيرة الثقافة تتفقد عددا من أجنحة المنطقة الخضراء

كما تفقدت وزيرة الثقافة، عددا من أجنحة المنطقة الخضراء، ومنها: جناح «جامعة الجلالة، مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية بالأهرام (كان في استقبالها الكاتب الكبير عضو مجلس الشيوخ والمفكر عبدالمنعم سعيد)، منظمة الأيسيسكو، مصلحة سك العملة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء»، بجانب الجناح الخاص بالصالات الفنية «waf»، الذي تشارك فيه عدد من جاليريهات الفن التشكيلي الشهيرة.