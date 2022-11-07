«الثقافة»: نتعاون مع عدة جهات لدعم مهرجان القاهرة السينمائي

تحدثت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن تفاصيل تعاون الوزارة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقرر انطلاق فعاليات دورته الـ44، في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

مهرجان القاهرة يجمع بين الخبرة والشباب

وقالت «الكيلاني»، في تصريحات لها عبر القناة الرسمية للمهرجان على موقع «يوتيوب»، إن الدورة المنتظرة مميزة للغاية، إذ تجمع ما بين الخبرة والشباب، حيث تتمثل الخبرة في رئاسة الفنان الكبير حسين فهمي للمهرجان، والذي سبق وأن تولى نفس المنصب قبل عدة سنوات باحترافية شديدة، لذا فإنه خير خبير في التعامل مع أجهزة الدولة والجهاز الإداري في الوزارة.

وأشارت إلى أن المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، له خبرة واسعة في إدارة المهرجانات السينمائية الحديثة، لذا فإن إدارة مهرجان القاهرة هذا العام تجمع بين ما الخبرة والرؤية الحديثة.

وأوضحت أن تلك الخبرة انعكست على العروض التي تم اختيارها للمشاركة ضمن مسابقات المهرجان، إذ تضمنت العديد من الأفلام الحائزة على جوائز من كبرى المهرجانات الدولية، هذا بخلاف اختيارات الإدارة لأعضاء لجان التحكيم، والتي نالت إشادات كبيرة من قِبل النقاد والصحفيين.

ميزانية المهرجان

وكشفت وزيرة الثقافة في تصريحاتها تفاصيل لقائها بالفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، حيث ركزا على مناقشة التحديات التي تواجه المهرجان، وأبرزها الميزانية المقررة لهذا العام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، موضحة أنه تم التحدث حول تذاكر الطيران الخاصة بالضيوف، وإقامتهم بالفنادق، وتصاريح الأفلام.

أضافت، أن هذه الأمور السابق ذكرها، استلزمت التواصل مع مجموعة وزارات أخرى هي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، وذلك لتوفير بعض التسهيلات اللوجستية للضيوف، هذا بجانب تعاون بعض رجال الأعمال للمساهمة في تكاليف الدورة المقبلة.

في نفس السياق، أكدت وزيرة الثقافة أن دور الوزارة لا يتوقف على الدعم المادي فقط، لكنه يشمل أيضًا الدعم اللوجستي من خلال توفير المواقع التي يحتاجها المهرجان لإقامة العروض، مثل دار الأوبرا المصرية التي تتضمن مسارح وقاعات مجهزة.

ولفتت إلى أنه بجانب الدعم اللوجيستي، فإنه يتم أيضًا دعم المهرجان بكافة الطاقات البشرية والإدارية الموجودة في قطاعات الوزارة بالكامل، مشيرة إلى أن هناك دور كبير للمركز القومي للسينما والعلاقات الثقافية الخارجية، وجهاز الرقابة على المصنفات ونشاط السينما التابع للشركة القابضة للصناعات الثقافية.

وكشفت أن الدورة الـ 44، تشهد تعاونا رائعا بين المهرجان ونشاط السينما، إذ سيتم لأول مرة ترميم فيلمين مهمين وهما «يوميات نائب في الأرياف» و«أغنية على الممر»، في إطار حرص المهرجان على الحفاظ على التراث، لافتة إلى أن هذه الخطوة تُعد بمثابة رؤية جديدة تطبق للمرة الأولى في المهرجان.