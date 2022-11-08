عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مصر ترسي الثقافة الخضراء بأكبر قمة مناخ في التاريخ

قال الدكتور عزت إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مؤتمر المناخ هو الحدث الأكبر على وجه الأرض، حاليا، لإنقاذ الكوكب، ومن مدينة السلام الرسائل كانت واضحة؛ سواء من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تلاها من كلمات لزعماء العالم، وهو أكبر عدد من الزعماء في تاريخ مؤتمرات المناخ على مدار 27 دورة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «مصر تستطيع أن تقدم وتستضيف أكبر المؤتمرات والمناسبات الدولية باقتدار، شرم الشيخ تحولت إلى مدينة خضراء في شهور قليلة، وكل ذلك ينعكس على الروح المعنوية داخل الصالات المغلقة، وتأسيس لثقافة جديدة».

وتابع: «ثقافة خضراء ترسيها مصر، وامتداد للاستراتيجيات التي تتبعها مصر على طول القطر المصري كله؛ نحو اقتصاد أخضر باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وهو ما جاء في كلمة الرئيس السيسي، وكلمات زعماء العالم».