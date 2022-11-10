الحزب الجمهوري يفوز بـ12 مقعدا في «النواب» كان يشغلها ديمقراطيون

فاز الجمهوريون، بـ12 مقعدا في مجلس النواب كان يشغلها ديمقراطيون، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبها، أشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى تقدم للديمقراطيين في انتخابات «مجلس الشيوخ» بولاية أريزونا بعد فرز 73% من الأصوات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان رئيس وكالة الأمن السيبراني بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، جين إيسترلي، قال في وقت سابق، إن السلطات لم تسجل أي تلاعب بآلات التصويت الإلكتروني خلال انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» في بلاده.

بايدن: الانتخابات لم تشهد أي تدخل في آليتها

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» لم تشهد أي تدخل في آليتها أو نتائجها، مشيرا في مؤتمر صحفي، للتعليق على نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، إلى أن التصويت شهد معدلا تاريخيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد بايدن، أن انتخابات التجديد النصفي، بمثابة يوم جيد للديمقراطية في بلاده، مشيرا إلى بعث المواطنين رسالة مفادها أنهم يريدون حماية الديمقراطية الأمريكية وحرية الاختيار.