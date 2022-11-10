كبير مفاوضي الرئاسة لمؤتمر المناخ: مفاوضات التغيرات المناخية صعبة ومعقدة

أكد السفير محمد نصر، كبير مفاوضي فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، أن الالتزام السياسي من الدول الكبرى تجاه الأخرى النامية بخصوص مسألة الأضرار والخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية موجود، ولكن التنفيذ على أرض الواقع يواجه مشكلة.

هناك مفاوضات منذ 28 عاما حول التغيرات المناخية

وأوضح «نصر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أنه منذ البداية حددت مصر هدفا للقمة لمناقشته لتنفيذ هذا الالتزام، مشيرًا إلى أن القمة الحالية هي الـ27، وهناك مفاوضات حول التغيرات المناخية منذ 28 عاما، واصفًا هذه المفاوضات بالصعبة والمعقدة.

وشدد كبير مفاوضي فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، على أن ما ركزوا عليه في قمة كوب 27، هو التنفيذ على الأرض: «اللي حاولنا نركز عليه المرة دي هو التنفيذ على الأرض بدل من الاستمرار في عملية التعهدات ثم التعهدات ثم التعهدات والخطط والاستراتيجيات».

التعهدات غير كافية للحفاظ على متوسط ارتفاع درجة الحرارة

واستشهد كبير مفاوضي فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بشدة وحدة الأحداث والكوارث المناخية، لافتًا إلى أن كل التقارير العلمية تؤكد أن الاجراءات التي سيجرى اتخاذها أو التعهد بها ستظل غير كافية للحفاظ على متوسط ارتفاع درجة الحرارة، بما يتناسب للحفاظ على مقدرات كوكب الأرض.